Bei der offenen Freitagsaktion in der Stadtbücherei am 23. Februar können Familien mit Kindern ab sechs Jahren von 15 bis 18 Uhr gemeinsam die Programmier-App Scratch Junior erkunden und am Tablet animierte Mini-Geschichten gestalten. An Stationen in der Kinderbücherei liegen laut Pressemitteilung Tablets und Aufgabenkarten bereit. „Mit der einfachen blockbasierten Programmiersprache können Figuren bewegt, Hintergründe gewechselt, Interaktionen zwischen Figuren eingebaut sowie Töne eingefügt werden“, erläutert die Stadt. Fragen beantworte die Medienpädagogin der Stadtbücherei, Dorle Voigt. „Scratch Junior ist eine App, mit der schon Vorschul- und Grundschulkinder erste Erfahrungen im logischen Denken und in der Welt der Programmierung machen können“, betont sie. Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson besuchen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Informationen unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, online auf der Seite www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder persönlich in der Welschgasse 11.