Mindestens dreimal wurden am frühen Donnerstagmorgen in Frankenthal laut Polizei Knallkörper in privaten Briefkästen deponiert. Der erste Geschädigte aus dem Europaring habe sich um 1.30 Uhr gemeldet. Er sei durch einen lauten Knall wach geworden und habe dann festgestellt, dass sein Briefkasten mit einem Böller aufgesprengt worden war. Kurze Zeit später habe sich ein Anwohner aus der Hans-Purrmann-Straße mit gleichlautender Schilderung an die Polizeiinspektion gewandt. Erst am Morgen habe ein dritter Anrufer aus der Straße Am Nussbaum festgestellt, was die Ursache des lauten Knalls gewesen war, den er in der Nacht gehört habe. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.