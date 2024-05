Auszubildende in Bäckereien in Frankenthal bekommen ab sofort eine höhere Vergütung. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Zu Beginn der Ausbildung sollen Lehrlinge jetzt mindestens 860 Euro im Monat erhalten, im dritten Ausbildungsjahr dann 1085 Euro.

Damit erhalten die Auszubildenden laut einer Pressemeldung der Gewerkschaft rund ein Viertel mehr Geld als zuvor, außerdem soll es bis zum Ende des Jahres einen monatlichen Inflationsausgleich von 50 Euro geben. Der Tarifabschluss gelte für alle Betriebe und unabhängig davon, ob ein Auszubildender in der Backstube oder im Verkauf tätig sei. „Damit startet die Branche eine Azubi-Offensive“, sagt Holger Winkow, Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG in der Region Pfalz. Nur mit einer besseren Bezahlung hätten die Bäckereien die Chance, Nachwuchs anzuwerben und ihre hohe Qualität zu halten.

Aktuell verzeichne das Handwerk einen akuten Lehrlingsschwund. Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zufolge gibt es in ganz Rheinland-Pfalz in Bäckereien nur noch 580 Auszubildende. Vor zehn Jahren waren es noch 1340. In Frankenthal wurden im Juni 2023 lediglich zehn Azubis in Bäckereien gezählt.