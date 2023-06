In einer Bäckereifiliale am Rathausplatz in Frankenthal ist am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr ein Streit eskaliert. Laut Polizei beleidigte ein Unbekannter im Verlauf der Auseinandersetzung zunächst die Verkäuferin. Ein Kunde, der der Frau zu Hilfe geeilt sei, wurde von dem Mann ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. Der Täter flüchtete mit einem blauen Herrenfahrrad. Er trug laut Bericht eine helle Basecap, blaues T-Shirt und blaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.