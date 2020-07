Der Frankenthaler Axel Schröder hat zum 1. Juli als Geschäftsführer der neu gegründeten TK Sports GmbH die weltweiten Geschäfte der bisherigen TK Hockey Equipment GmbH übernommen. Das teilt das in Mannheim ansässige Unternehmen mit. TK-Gründer und Eigentümer Thomas Kille habe bereits seit Längerem nach einer Lösung für die Firmennachfolge gesucht. Schröder, der in seiner aktiven Zeit für die TG Frankenthal in der Bundesliga spielte und dem Verein Hockey gegen Krebs vorsitzt, ist seit 1998 als Verkaufsleiter Deutschland für das 1985 gegründete Unternehmen tätig. TK Hockey verkauft über sein globales Vertriebsnetz Artikel für den Hockeysport – vom Schläger über die Bekleidung bis zur Schutzausrüstung für die Torleute. Axel Schröder soll die Marke laut Pressemitteilung in eigener Regie weiterentwickeln.