Gute Nachricht für alle, die auf einen Platz in der Tagespflege warten. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) will das Angebot ausbauen. Darüber wurde bei der Jahreshauptversammlung informiert. Der Personalmangel in der Pflege trifft allerdings auch die Awo.

„Wir suchen dringend gute Pflegekräfte“, sagte Helene Baumgärtner-Beck, Geschäftsführerin des Awo-Stadtkreisverbands. Man beschäftige 40 Mitarbeiter, die ambulante Pflege zu Hause sei stark nachgefragt. Derzeit nehmen 51 Personen diesen Dienst in Anspruch, manche einmal wöchentlich, manche täglich. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen habe die Qualität der Arbeit im Juli mit der Note 1,2 bewertet, so Baumgärtner-Beck.

Die fünf Haushaltshilfen seien stark nachgefragt. Im Betreuten Wohnen nähmen 25 Personen fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen. Die Seniorentagesstätte, die pandemiebedingt einige Monate komplett zu war, dürfe nach wie vor nicht alle Plätze belegen. Die Schließzeit sei für Renovierungen genutzt worden. Die Beratungen beim Pflegestützpunkt seien telefonisch durchgehend angeboten worden, die Nachfrage sei ebenfalls groß.

Jüngere Ehrenamtliche gesucht

Die ehrenamtlich Aktiven seien sehr wichtig und daher sei es gut, dass die aktuell 171 Mitglieder der Awo treu blieben. Vor allem jüngere Menschen seien jedoch gefragt, da manche altersbedingt aufhören möchten. Die meisten Aktivitäten wie Ausflüge und Feiern, Gymnastik oder Kreatives Gestalten konnten 2020 nur teilweise stattfinden. Bewegung im Park, Gymnastik für Senioren und Spiele- sowie Handarbeitsnachmittage oder Wanderungen fänden inzwischen wieder statt und könnten auch von Nichtmitgliedern genutzt werden.

Die Einnahmen beliefen sich laut Geschäftsführerin 2019 auf rund 756.000 Euro, die Ausgaben auf 710.000 Euro, 2020 standen Einnahmen von gut 780.000 Euro Ausgaben von rund 680.000 Euro gegenüber. Die Personalkosten hätten sich durch Kurzarbeit und Renteneintritte verringert. Der Stadtkreisverband ist schuldenfrei. Ein Teil des Überschusses soll für die räumliche Erweiterung verwendet werden.

Jutta Popitz gibt Vorsitz ab

Einen Wechsel an der Spitze gab es bei der Versammlung. Die Vorsitzende Jutta Popitz, seit 44 Jahren Mitglied der Awo und seit sieben Jahren Vorsitzende des Stadtkreisverbands, wurde mit zahlreichen Dankesworten verabschiedet. Ihre Nachfolge übernimmt Marlene Siegel. In der langen Zeit ihrer Mitgliedschaft seien viele Vorhaben verwirklicht worden, erinnerte sich Popitz. Unter anderem seien die Sozialstation, der Pflegestützpunkt, das Betreute Wohnen und die Tagespflege, bei der die Awo der erste Anbieter in Frankenthal gewesen sei, ins Leben gerufen worden.

Nach dem Stadtkreisverband tagte der Awo-Ortsverein. Die bisherige und neue Vorsitzende Ingrid Schneider berichtete, dass die Beratung und Fortbildung Ehrenamtlicher im Vordergrund stehe. Es gebe inzwischen sieben hauptamtliche Mitarbeiter, etwa 130 Menschen würden betreut. Mit Online-Gesprächen und telefonisch sei der Kontakt zu den Betreuten in der Pandemie aufrecht erhalten worden. Die monatlichen Beratungstermine sollen ab Januar 2022 wieder an einem festen Tag angeboten werden. Der Ortsverein hatte Einnahmen von 338.000 Euro und Ausgaben von 296.000 (2019), im vergangenen Jahr gab es Einnahmen von 327.000 Euro und Ausgaben von 326.000 Euro.

Der Vorstand

Awo-Stadtkreisverband: Vorsitzende Marlene Siegel, Stellvertreter Horst Herrmann, Kassiererin Annelie Schulz, Schriftführerin Helga Prien.

Awo-Ortsverein: Vorsitzende Ingrid Schneider, Stellvertreterinnen Sigrid Sioud und Annelie Schulz (auch Kassiererin), Schriftführerin Helga Prien.