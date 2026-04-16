Eine Streife der Polizei wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Siemensstraße auf ein parkendes Auto aufmerksam, aus dem laute Musik dröhnte. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrzeuginsassen nahmen die Beamten nach Angaben der Polizei starken Alkoholgeruch wahr. Der 26-Jährige machte vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest, der einen Wert von 3,1 Promille ergab. Die Polizei verhinderte eine mögliche Trunkenheitsfahrt des Mannes, indem sie seinen Autoschlüssel sicherstellte.