Frankenthal Autoschlüssel sichergestellt: Polizeibeamte verhindern Trunkenheitsfahrt
Eine Streife der Polizei wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Siemensstraße auf ein parkendes Auto aufmerksam, aus dem laute Musik dröhnte. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrzeuginsassen nahmen die Beamten nach Angaben der Polizei starken Alkoholgeruch wahr. Der 26-Jährige machte vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest, der einen Wert von 3,1 Promille ergab. Die Polizei verhinderte eine mögliche Trunkenheitsfahrt des Mannes, indem sie seinen Autoschlüssel sicherstellte.