An drei Fahrzeugen, die auf Parkplätzen in der Schraderstraße nahe der Kreuzung der Gegelstraße in Frankenthal standen, wurden laut Polizei zwischen 3. April und 5. Mai die Seitenscheiben eingeschlagen. Der Sachschaden soll im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Teil der Ermittlungen. Dafür sucht die Polizei Zeugen, die sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden können.