In Frankenthal wurden nachts mehrere Autos zerkratzt. Der Schaden liegt bisher im niedrigen fünfstelligen Bereich. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Gleich zweimal ist es in der vergangenen Woche zur Beschädigung von mehreren Autos in Frankenthal gekommen. So wurden sowohl in der Nacht zum 21. Mai in der Oggersheimer und der Frankenthaler Straße in Studernheim, als auch in der Nacht zum 23. Mai in der Isenachstraße mindestens acht Autos zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 16.000 Euro.

Wer für diese Sachbeschädigungen verantwortlich ist, ist bisher noch nicht bekannt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Frankenthal gibt es bisher keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen oder weitere Betroffene hätten sich bisher ebenfalls nicht gemeldet.

Hinweise oder weitere Schäden können der Polizeiinspektion Frankenthal entweder telefonisch unter 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de gemeldet werden.