Zahlreiche Farbschmierereien im ganzen Ort meldet die Polizei aus Gerolsheim. Unbekannte sollen dort in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter anderem öffentliche Gebäude, private Fahrzeuge, Hauswände, Zigarettenautomaten und Schilder mit roter Farbe besprüht haben. 23 solcher Graffitis habe man bislang gefunden, teilt die Grünstadter Inspektion am Sonntagvormittag mit. Im Laufe des Sonntags seien zahlreiche weitere Meldungen eingegangen, heißt es auf Nachfrage am Nachmittag. Betroffen ist nach RHEINPFALZ-Informationen unter anderem der Bereich rund um das Dorfgemeinschaftshaus.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sei eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Wer im genannten Tatzeitraum etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de zu melden. Insbesondere suche man nach privaten Kameraaufnahmen, die Aufschlüsse über die Täter geben. Bislang lägen solche Bilder jedoch nicht vor, widerspricht die Polizei Gerüchten. Die Schmierereien hatten auf Facebook und in privaten Chatgruppen schnell die Runde gemacht und für viele Debatten gesorgt.