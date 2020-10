Zwei Autos sind am Freitag auf der B9 bei Frankenthal zusammengestoßen, was eine Vollsperrung der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim zur Folge hatte. Wie die Polizei am Abend mitteilte, waren gegen 15.30 Uhr ein 31-Jähriger aus Ludwigshafen und ein 31-Jähriger aus Gönnheim auf der Bundesstraße 9 mit ihren Wagen in Höhe der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim in Fahrtrichtung Oggersheim unterwegs. Als der Ludwigshafener mit seinem Peugeot 206 vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte – offenbar, weil ein weiteres Fahrzeug von hinten schnell auf ihn zukam –, fuhr er auf den Gönnheimer auf, der auf dem rechten Fahrstreifen mit seinem Smart unterwegs war und verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahnen und kamen auf dem Einfädelungsstreifen der Anschlussstelle zum Stehen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Fahrer blieben unverletzt. Wegen der Unfallaufnahme und den anschließenden Aufräumarbeiten musste die Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim in Fahrtrichtung Oggersheim etwa 30 Minuten lang voll gesperrt werden.