Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen an einer Ampelkreuzung in Frankenthal ereignet. Laut Polizei stießen an der Kreuzung Wormser Straße/Berliner Straße zwei Autos zusammen. Eine 41-jährige Fahrerin war stadteinwärts unterwegs, während eine 48-Jährige in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Beide erklärten, sie hätten grünes Licht gehabt, als es zum Zusammenstoß kam. Die 41-Jährige und ein siebenjähriges Kind, das im Auto der 48-Jährigen saß, wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 13.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise unter 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.