Gleich mehrere Autos wurden laut Polizei zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen mit blauer Farbe besprüht. Die Autos standen in der Eppsteiner Straße, in der Jahnstraße und in der Nähe der Kindertagesstätte in Frankenthal-Flomersheim. Die Höhe des Sachschadens liege im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Sie können sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.