Zwei brennende Autos haben Passanten am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr auf einem Firmengelände in der Vangionenstraße in der Nähe der Wormser Rheinbrücke bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.