Sachschaden von geschätzt 2000 Euro hat ein Unbekannter verursacht, der im Albrecht-Dürer-Ring am Wochenende zwei Autos zerkratzte. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 9d. Die Autos – ein Audi A3 und ein VW Passat – wurden an der linken Seite demoliert. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.