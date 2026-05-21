Unbekannte haben in Frankenthal mehrere Autos zerkratzt. Nach Angaben der Polizei betraf es in der Nacht zum Donnerstag den Bereich der Oggersheimer Straße und Frankenthaler Straße in Studernheim. Die Beamten stellten an bislang acht Autos jeweils einen Kratzer entlang der Beifahrerseite fest. Der Schaden liegt nach Schätzung bei etwa 16.000 Euro. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.