Ein VW Transporter, der in der Rudolf-Diesel-Straße, Höhe Hausnummer 7, abgestellt war, ist nach Polizeiangaben von einem Fahrzeugführer an der vorderen Stoßstange beschädigt worden. Zu dem Vorfall kam es laut Inspektion Frankenthal am Mittwoch, 14. Oktober, vermutlich um die Mittagszeit. Schadenshöhe: rund 1000 Euro. In der Mahlastraße, Höhe Hausnummer 28, ist an einem Citroën Jumper in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober, 6 Uhr, eine Scheibe eingeschlagen worden. Der Schaden wird hier auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail-Adresse: pifrankenthal@polizei.rlp.de.