Offenbar um das Innere der Fahrzeuge nach Wertsachen zu durchsuchen, haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag laut Polizei im Meergartenweg an einem Citroën Jumpy und einem Ford Fiesta Scheiben eingeschlagen. Den Beamten zufolge benutzten sie dafür einen Kanaldeckel. Aus den Autos sei nichts gestohlen worden. Ermittler hätten Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen sucht die Polizei für eine weitere Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag: Im Neumayerring traten Unbekannte an sechs Pkw gegen den Außenspiegel und beschädigten diese teilweise. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.