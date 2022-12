Am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr verwandelt sich das Tanzstudio Semira, Heßheimer Straße 38, zum ersten Mal in ein literarisches Kabinett. Im Rahmen einer nachweihnachtlichen Lesung wird die Pfälzer Autorin Gabrielle C. J. Couillez dort Kostproben aus ihren Kunstmärchen und historischen Romanen vortragen.Dabei werden die Zuhörer einem okzitanischen Ritter begegnen, einen kurpfälzischen Naturforscher in biedermeierlicher Silvesterstimmung erleben und eintauchen in das Leben eines weltberühmten Poeten.

Musik macht bei der Lesung Entspannungspädagogin Doris Preuninger mit Klang-Instrumenten wie Gongs, Sansula und Klangschalen. Gastgeberin Semira B. Karg wird den Abend mit ausgewählten Tänzen choreografisch begleiten.

Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung. Platzreservierung unter 0157 34494775 oder Mail semira@semira-oriental.de.