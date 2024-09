Die aus Speyer stammende Autorin Adriana Popescu liest am 20. September in der Frankenthaler Stadtbücherei aus ihren Jugendbüchern „Morgen irgendwo am Meer“ und „Misfits Academy“. Im Gespräch mit Nancy Machmer erzählt sie, was sie an Büchern für Jugendliche so fasziniert, weshalb sie gleich fünf Pseudonyme hat und was sie mit „Star Wars“ verbindet.

Frau Popescu,