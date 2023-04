Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Will Gmehling ist Kinderbuchautor aus Überzeugung. Mit seinen Geschichten über Heulehund und andere kuriose Gesellen will er die kindliche Fantasie anregen und Leseanfängern Lust auf die Welt der Wörter machen. Ganz nebenbei erklärte er Schülern der Erkenbert-Grundschule in der Friedenskirche, wie genau ein Buch entsteht.

Mehr als 20 Kinderbücher hat Will Gmehling schon geschrieben. Für die Erstklässler stellte er ein Buch für Leseanfänger vor, in dem ein kleiner, dünner Hund