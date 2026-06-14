Das Polizeipräsidium Rheinpfalz informiert zur Fußball-WM über Verhalten bei Autokorsos oder beim Public Viewing. In Frankenthal rechnet die Polizei mit wenig Zusatzarbeit.

Großveranstaltungen zur Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA finden im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, und somit auch im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal zwar nicht statt. Dennoch erinnern die Gesetzeshüter zu Beginn des größten Fußballturniers der Welt an Verhaltensregeln für Fans, die den Sieg ihrer Mannschaft zelebrieren wollen.

So bitten die Beamten darum, das Feiern rund um Public-Viewing-Angebote nicht ausarten zu lassen. „Das Feiern nach einem Sieg der jeweiligen Fans darf nicht zu Beeinträchtigungen und Störungen anderer führen.“ Wie berichtet, hat die Stadt Frankenthal eine Allgemeinverfügung erlassen, die regelt, dass WM-Spiele, die zwischen 8 und 22 Uhr beginnen, im Freien öffentlich übertragen werden dürfen.

Strenge Regeln für Autokorsos

Für Autokorsos gilt das, was sonst auch im Straßenverkehr gilt: Alkohol am Steuer ist genauso tabu wie das Überfahren roter Ampeln. Oft gesehen bei Autokorsos: Personen sitzen auf dem Autodach oder stehen in Fahrzeugen. Auch das ist laut Polizei verboten. Selbiges gilt für das Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern oder dem Schiebedach.

Lang ist’s her: Feiernde italienische Fans in Frankenthal nach dem WM-Sieg 2006. Archivfoto: Bolte

Auch auf einzelne Personen oder Personengruppen zu zufahren, ist untersagt. Dort, wo Fußgängerverkehr herrscht, darf der Autokorso ebenfalls nicht einbiegen. Die Polizei kündigt an, die Einhaltung dieser Regeln zu überwachen und Verstöße zu ahnden.

Wenig Arbeit für Polizei bei jüngsten Turnieren

Ob es in Frankenthal und Umgebung zu derartigen Szenen kommt, dürfte maßgeblich vom Verlauf des Turniers abhängen. Ein Sprecher der Polizei Frankenthal bestätigt auf Anfrage, dass es bei den zurückliegenden Turnieren in jüngerer Vergangenheit „immer mal wieder einen Autokorso“ gab.

Diese wirkten sich jedoch nur kurz auf den Straßenverkehr aus, die Polizei regelte in solchen Situationen den Verkehr. Probleme mit Public-Viewing-Veranstaltungen gab es in jüngerer Vergangenheit ebenfalls nicht, „auch aufgrund der geringen Anzahl an Zuschauern“.