Berauscht soll ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Frankenthal unterwegs gewesen sein. Gegen 00.45 Uhr soll der junge Mann an einer Kontrollstelle der Polizei überprüft worden sein. Neben starke, Alkoholgeruch hätten die Beamte diverse Ausfallerscheinungen bemerkt. Ein Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille, im Urin konnten laut Bericht THC und Kokain nachgewiesen werden. Dem 25-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt.