Unbekannte Täter haben am Mittelochsenplatz in Worms ein BMW-Cabrio aufgebrochen und laut Polizei die komplette Bordelektronik fachmännisch ausgebaut. Wie die Beamten am Mittwoch berichteten, hatte die Fahrzeughalterin ihren Wagen am Sonntag auf dem Parkplatz an den Schrebergärten am Mittelochsenplatz und Hammelsdamm im Wormser Wäldchen abgestellt. Die Täter leisteten offenbar ganze Arbeit. Nachdem sie das Schloss der Fahrertür aufgebohrt hatten, demontierten sie das Navigationssystem, Bedienelemente, Tachometer, Lenkrad, Airbags und die elektrischen Außenspiegel. Den Angaben der Beamten zufolge entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de um Hinweise.