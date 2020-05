Umhüllt von einer Popcorn-Duftwolke haben rund 200 bis 250 Besucher die erste Abendvorstellung im neuen Frankenthaler Autokino erlebt. Filmfans aus Darmstadt, Mannheim, dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Dürkheim hatten sich an der Benderstraße versammelt. Auf der 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand lief am Donnerstagabend der Film „Jumanji: The next Level“. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), der zur Eröffnung gekommen war, freute sich, dass nach acht Wochen Shutdown „die Stadt endlich wieder zum Leben erwacht“. Lux-Chef Christian Kaltenegger, der das Autokino mitorganisiert hat, kündigte an, künftig vermehrt Klassiker im Autokino zeigen zu wollen, etwa aus den 60er- und 80er-Jahren. Am Nachmittag lief bereits der Animationsfilm „Peter Hase“, der laut Kaltenegger gut besucht war. „Am Ende haben viele Kinder aus den Autos gewunken und sich bei uns bedankt.“