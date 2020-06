Wie kommt das Bild auf die große Leinwand? Und warum höre ich den Ton im Autoradio? Wer sich das fragt, ist am Samstag, 27. Juni, 11 Uhr, richtig auf dem Festplatz in Frankenthal. Die Macher des Autokinos erklären dann ihre Arbeit hinter den Kulissen.

Die Nachricht, dass auf dem Festplatz Benderstraße ein Autokino eröffnet, schlug Ende April ein wie eine Bombe. Filmklassiker und Actionstreifen, Familienkomödien und Thriller sind seither auf der rund 100 Quadratmeter großen LED-Leinwand gelaufen. Auf der Bühne traten Comedians wie Bülent Ceylan und die Stripper von Six Paxx auf. Und auch Fußballspiele werden übertragen. Doch wie funktioniert das Autokino eigentlich? Wie kommt das Bild auf die riesige Leinwand und wieso funktioniert das auch bei Sonnenschein? Und warum hört der Zuschauer den Ton über sein Autoradio? Kinobetreiber Christian Kaltenegger und sein Team wollen das bei einer kostenlosen Führung am Samstag, 27. Juni, 11 Uhr, erklären. Und auch berichten, was für ein Aufwand hinter dem Autokino steht. Das Angebot ist laut Pressemitteilung für Kinder und Erwachsene geeignet. Wer dabei sein will, muss sich per E-Mail an info@autokino-frankenthal.de anmelden.

Um den Musiker Elton John geht es in dem Film „Rocketman“, der am Sonntag, 28. Juni, 20.30 Uhr, im Autokino Frankenthal gezeigt wird. Vor der Vorstellung singt der Mannheimer Sascha Krebs, Leadsänger der Queen Kings, etwa 30 Minuten lang auf der Autokinobühne Hits des exzentrischen Briten. Tickets und Informationen zum weiteren Programm gibt es unter autokino-frankenthal.de.