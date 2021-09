Zwei neuwertige Opel Insignia und zwei amtliche Kennzeichenpaare wurden in der Nacht auf Donnerstag vom Parkplatz eines Autohauses in der Heßheimer Straße gestohlen. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei etwa 90.000 Euro. Wer zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal wenden.