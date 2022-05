Für einen guten Zweck hat das Frankenthaler Autohaus Henzel zum neunten Mal seine Halle für einen Kinderbasar zur Verfügung gestellt. Am Ende konnten 1500 Euro an eine vom Hochwasser betroffene Familie aus dem Ahrtal überreicht werden.

Auf 50 Tischen boten private Verkäufer Ende April alles rund ums Baby und Kind an. Von Beginn an sehr gefragt: die Kaffee- und Kuchentheke. 36 Torten und Kuchen und 80 Minitörtchen waren dort im Angebot, die von der Familie von geschäftsführer Peter Henzel in den Tagen vor der Veranstaltung gebacken worden waren.

Der Erlös aus Standgebühren, Getränke- und Kuchenverkauf ist nun nach Angaben Henzels vor wenigen Tagen gespendet worden. Für das Autohaus gehöre soziales Engagement „zur DNA des Unternehmens“, betont er. Die Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 sei für ihn Anlass gewesen, mit Fahrzeugspenden – zwölf Autos und zwei Anhänger – zu helfen. Vor Ort hätten Henzel und seine Partnerin Uschi Dinger die vierköpfige Familie Gies aus Walporzheim kennengelernt. Vater Rolf Gies sei dankbar für die Unterstützung von Helfern und Handwerker aus ganz Deutschland, trotzdem rechne er in Jahren, bis sein Haus wiederhergestellt sein wird.

Dieser Familie soll der Erlös der Veranstaltung helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Dinger und Henzel überreichten bei einem Besuch einen Scheck über 1.500 Euro. Gedacht ist er unter anderem für die Reparatur des Wohnzimmerbodens.