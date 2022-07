Eine Ausstellung historischer Fahrzeuge, Vorführungen und Fachvorträge von Spezialdienstleistern erwartet Besucher des Autohauses Henzel am Samstag, 16. Juli, von 10 bis 16 Uhr. Nach Angaben der Veranstalter präsentieren regionale Oldtimer-Clubs und ein Oldtimer-Verleih ihre Autos. „Ein Stammtisch bietet Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten“, heißt es in der Ankündigung. Wissenswertes vermitteln Vorträge eines Kfz-Sachverständigen sowie Vorführungen zum 3D-Druck von Ersatzteilen oder dem Trockeneis-Strahlen von Karosserien. Ein Auto-Sattler und ein Gebrauchtwagen-Aufbereiter informieren über ihre Dienstleistungen. Darüber hinaus gebe es eine „rollende Weinprobe“ an einem alten VW-Bus und ab 14 Uhr eine Tortentheke von Autohaus Henzel, deren Erlös den Flutopfern im Ahrtal zugutekomme. Die Veranstalter bitten darum, „jüngere Autos“ nicht auf dem Autohaus-Gelände zu parken.