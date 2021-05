Zwei verletzte Autofahrerinnen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen Mittag im Wormser Stadtteil Pfeddersheim ereignet hat. Laut Polizei befuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 11.50 Uhr die Zellertalstraße. An der Einmündung zur Nieder-Flörsheimer-Straße missachtete sie das Rotlicht der Ampel. Sie fuhr ungebremst in die Kreuzung ein und rammte den Pkw einer 78-Jährigen, die von rechts kam und in die Zellertalstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt. Sie wurden ins Klinikum gebracht. Beide Autos erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.