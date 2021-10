Zwei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf der B9 im Wormser Norden ereignet hat. Laut Polizeibericht vom Mittwoch hatte eine 66-jährige Ludwigshafenerin, die mit ihrem Auto aus nördlicher Richtung kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war, an der Kreuzung Am Gallborn eine rote Ampel übersehen. Sie kollidierte mit dem Fahrzeug einer 30-jährigen Wormserin, die in Richtung Mainz unterwegs war und bei Grün nach links in die Straße Am Gallborn abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin und ihr 38-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die 30-jährige Wormserin verletzte sich ebenfalls. Sie wurde ins Klinikum gebracht, heißt es im Bericht weiter. Die Autos erlitten Totalschaden.