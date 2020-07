Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt behördenintern gegen den Fahrer eines Streifenwagens, der am Mittwoch, 15. Juli, gegen 18.20 Uhr den Verkehr auf der K2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim gefährdet haben soll. Nach Angaben der Person, die Anzeige erstattet hat, überholte der Polizist ein rotes Auto derart, dass Gefahr für entgegenkommende Verkehrsteilnehmer bestanden habe. Die Kripo Ludwigshafen sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Insassen des roten Wagens und die eines davor fahrenden grauen Fahrzeugs. Hinweise werden unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.