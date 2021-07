Weil er nach einem gefährlichen Überholmanöver eines grünen Golfs stark bremsen musste, verlor ein Passatfahrer am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr auf der Bundesstraße B9 von Frankenthal kommend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr an der Ausfahrt Rheinufer 2 in die Leitplanke. Sachschaden: 5000 Euro. Laut Polizei war der Mann zunächst von dem Golffahrer rechts überholt und danach beim Einfädeln in die linke Spur geschnitten worden. Der Unbekannte soll weiter Richtung Worms gefahren sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.