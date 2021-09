Ein Auto- und ein Motorradfahrer sind am Donnerstagnachmittag im Wormser Stadtteil Wiesoppenheim aneinandergeraten. Wie die Polizei am Freitag meldete, befuhr ein 66-jähriger Wormser kurz nach 15.30 Uhr mit seinem Motorrad die Theodor-Storm-Straße in Richtung Steingewann. Ein nachfolgender 57-jähriger Autofahrer überholte den Biker innerorts, woraufhin sich beide über die Fahrweise des jeweils anderen aufregten. Als der 57-Jährige seinen Wagen auf der Fahrbahn stoppte, hielt der Motorradfahrer ebenfalls an. Der 57-Jährige stieg aus und packte den 66-Jährigen, der immer noch auf dem Motorrad saß, am Oberkörper und rüttelte ihn. Der Biker konnte daraufhin seine Maschine nicht mehr halten, sie kippte auf das Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Biker stürzte ebenfalls zu Boden. Der 57-Jährige schlug dem Motorradfahrer dann durch das geöffnete Helmvisier mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde der 66-Jährige leicht verletzt.