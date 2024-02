Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr, dass an einer Ampel in der Peter-Rosegger-Straße ein schlafender Mann in einem Auto sitze. Der Fahrer, ein 37-jähriger Mann aus Frankenthal, war laut Bericht aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums hinterm Steuer eingeschlafen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.