Ein riskantes Überholmanöver auf der L454 hat am Dienstag, 23. April, um 15.50 Uhr zwei Motorradfahrer gefährdet. Wie die Polizei nun mitteilte, wollte ein 27 Jahre alter Autofahrer zwischen Obersülzen und Laumersheim eine vor ihm fahrende Fahrerin überholen. In diesem Moment kamen ihm eine Motorradfahrerin und ein -fahrer entgegen. Ein Zusammenstoß konnte verhindert werden, weil beide stark bremsten und der Überholende nach links in ein Feld auswich.

Der 27-Jährige wurde leicht verletzt, an seinem Auto entstand erheblicher Schaden. Die überholte Autofahrerin war bei Eintreffen der Polizei vor Ort. Die beiden Motorradfahrer hatten angehalten, um sich nach dem Befinden des 27-Jährigen zu erkundigen, fuhren dann aber weiter. Die Polizeiinspektion Grünstadt bittet sie, sich unter 06359 9312-0 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de melden.