Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Donnerstagmorgen im Europaring in Frankenthal fiel den Beamten ein 31-Jähriger Kraftfahrzeugführer auf, weil er drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Der Mann verweigerte laut Bericht einen Drogenurinvortest, räumte jedoch den Konsum von Betäubungsmittel in zurückliegender Zeit ein. Die Beamten stellten fest, dass der 31-Jährige zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, da er diese aufgrund eines anderen Verkehrsdeliktes etwa zwei Wochen zuvor abgeben musste. Der Autofahrer musste deshalb zur Blutentnahme mit zur Polizeiinspektion. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, komme auf den 31-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Fahrt nach dem Konsum von Betäubungsmitteln zu, heißt es im Bericht. Zudem müsse der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Verfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, wodurch ihm weitere Kosten entstünden.