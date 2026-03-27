Eine Polizeistreife hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 38-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Laut Bericht wurde der Mann kurz vor Mitternacht im Albrecht-Dürer-Ring kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Opiate. Die Polizisten entnahmen dem 38-Jährigen daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.