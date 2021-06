Vermutlich aus Schreck kam der 24-jährige Fahrer eines Ford Fiesta am Mittwochnachmittag auf der B9 zwischen Studernheim und Frankenthal-Mitte von der Fahrbahn ab. Sein Auto überschlug sich, der Mann wurde leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen konnte den Fahrer bergen und erstversorgen. Danach wurde er zur Kontrolle in ein Frankenthaler Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben hatte der junge Mann im Fahrzeug einen Signalton gehört und eine Warnleuchte hatte aufgeleuchtet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder an die E-Mail-Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.