Weil er sich von einer Fußgängerin provoziert fühlte, griff der Fahrer eines blauen Audi A6 die Frau am 1. Januar gegen 5 Uhr in der Kanalstraße in Frankenthal. Laut Polizei kam es nach einer kurzen Diskussion zu einem Handgemenge, bei dem der Autofahrer die Fußgängerin mehrfach schubste und mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Gegen den bislang unbekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei sucht insbesondere nach den Beifahrerinnen des Audifahrers. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.