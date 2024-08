Am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr schob ein 29-Jähriger sein Fahrrad auf der Wormser Straße in Frankenthal. Als er eine Lieferzufahrt überquerte, bog ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto von der Wormser Straße in diese ein. Dabei übersah der Autofahrer den 29-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich. Laut Polizei flüchtete der Autofahrer danach von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den 29-Jährigen zu kümmern und den Unfall anzuzeigen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, zu wenden.