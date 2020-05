Ein unbekannter Autofahrer hat sich am Dienstag auf der L 522 zwischen Lambsheim und Frankenthal „unnötig und äußerst gefährlich“ verhalten und ist einer Frau in ihrem Auto zuerst dicht aufgefahren, hat sie dann überholt und gleich zweimal mit zum Stillstand ausgebremst. Das teilte die Polizei Frankenthal am Mittwoch mit. Gegen 16.45 Uhr habe der Unbekannte die Frau nach dem Drängeln von rechts überholt und sich vor ihren Wagen gesetzt. Als die Frau daraufhin hupte, bremste der Fahrer seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Die Frau musste eine Vollbremsung hinlegen und in den Gegenverkehr ausweichen, um einen Aufprall zu verhindern. Der Unbekannte fuhr daraufhin mit quetschenden Reifen weiter, nur um nach einem erneuten Hupen der Frau wieder vollständig abzubremsen. Die Polizei bittet nun um Hinweise und versucht, den unbekannten Fahrer zu ermitteln. Zeugen können sich bei der Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, der Polizei Maxdorf, Telefon 06237 934100, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de wenden.