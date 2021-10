Die Polizei in Worms sucht nach einem BMW-Fahrer, der am Montagabend am Kreisverkehr Bensheimer Straße/Mainzer Straße eine Radlerin angefahren hat und vom Unfallort geflüchtet ist. Laut Polizeibericht wollte die Radlerin gegen 21 Uhr den Kreisverkehr an einem Fußgängerüberweg überqueren. Dabei wurde sie von einem weißen BMW mit schwarzem Dach am Vorderrad angefahren. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Trotz hohem Verkehrsaufkommen hielt auch keine andere Person an. Vom Nummernschild ist nur die Ortskennung „WO“ für Worms bekannt, teilen die Beamten mit. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet unter Telefon 06241-852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de um Hinweise zum Unfallverursacher.