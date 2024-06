Gleich zweimal ist ein Autofahrer am Donnerstag gefährlich nah auf einen Radfahrer aufgefahren. Grund ist laut Polizeibericht offenbar seine Verärgerung über eine vermeintlich genommene Vorfahrt. Der 41-Jährige aus Ludwigshafen war gegen 12.15 Uhr auf dem Neumayerring vom Europaring kommend in Richtung Bahnhof unterwegs. In Höhe der Ackerstraße fuhr der Mann einem vor ihm fahrenden 49-jährigen Radfahrer aus Frankenthal zunächst auf, ohne dass dieser stürzte. Hinter dem Kreuzungsbereich näherte der Autofahrer sich ihm erneut so dicht, dass der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Bei dem Manöver touchierte der 41-Jährige zudem einen am Straßenrand abgestellten Wagen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kristallisierte sich eine Erklärung für das aggressive Verhalten heraus: Der Mann hatte offensichtlich das Gefühl, dass der Radfahrer, der zuvor von der Philipp-Karcher-Straße nach links in den Neumayerring eingebogen war, ihm die Vorfahrt genommen habe.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 9341100 zu wenden. Hinweise sind auch möglich per E-Mail an: pifrankenthal@polizei.rlp.de.