Eine 66-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagmittag in der Ostparksiedlung im Starenweg von einem Auto erfasst und dabei verletzt. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 12 Uhr. Laut Bericht befuhr ein 77-jähriger Autofahrer den Starenweg in Richtung der Straße Am Kanal. Zur gleichen Zeit war die 66-jährige Radfahrerin in der Straße Am Kanal auf dem dortigen Radweg von der Ludwigshafener Pfingstweide aus in Richtung Frankenthaler Innenstadt unterwegs. Im Einmündungsbereich des Starenwegs übersah der Autofahrer die Radlerin und kollidierte mit ihr. Die Frau stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, schreibt die Polizei. Die 66-Jährige wurde ins Krankenhaus gefahren. Am Auto des Unfallverursachers und am Fahrrad der 66-Jährigen entstand nur geringer Sachschaden. Gegen den 77-jährigen Autofahrer leiteten die Beamten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.