Weil ihn ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen hatte, wurde ein 16-Jähriger am Sonntagmittag bei einem Zusammenstoß verletzt. Der junge Mann aus Heßheim kam laut Polizei zur Kontrolle ins Krankenhaus. Sein Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6500 Euro geschätzt. Der 16-Jährige war auf der Hans-Kopp-Straße in Richtung Carl-Bosch-Ring unterwegs, als er an der Einmündung zum Mina-Karcher-Platz mit dem Auto des 52-jährigen Frankenthalers zusammenstieß. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.