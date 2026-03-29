Ein Autofahrer hat am Samstag eine Fußgängerin erfasst. Nach Angaben der Polizei überquerte die 16-Jährige gegen 17.12 Uhr einen Zebrastreifen in der Eisenbahnstraße in Richtung Hauptbahnhof, als sie von dem Wagen eines 61-jährigen Fahrers erfasst wurde. Der Fahrer hatte die querende Fußgängerin übersehen und erfasste sie, obwohl er noch stark bremste. Die junge Frau stürzte durch den Aufprall und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Gegen den Fahrer leitet die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.