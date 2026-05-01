Zwischen Dienstag, 28. April, 19 Uhr, und Mittwoch, 29. April, 7 Uhr, ist in Bobenheim-Roxheim ein Auto gestohlen worden. Der weiße Toyota RAV 5 sei in der Berliner Straße auf einem öffentlichen Parkplatz nahe der Mörikestraße abgestellt gewesen, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.