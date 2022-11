Einen weißen Kastenwagen wollten Unbekannte laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kanalstraße in Frankenthal stehlen. Das gelang den Tätern zwar nicht, allerdings richteten sie großen Sachschaden in dem Auto an. Beamte konnten laut Bericht feststellen, dass der Wagen wohl kurzgeschlossen werden sollte. Aus Frust über den Misserfolg sollen die Täter dann sämtliche Kabel durchtrennt haben. Auch das Fahrzeuginnere sei augenscheinlich durchwühlt worden. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrtüchtig, der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen laufen. Wer zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, in der Kanalstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de die Inspektion informieren.