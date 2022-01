Für rund zwei Stunden musste am Donnerstagnachmittag die Klosterstraße in Worms wegen eines brennenden Autos gesperrt werden. Laut Polizei war das Feuer gegen 16.20 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum des Wagens ausgebrochen. Minuten später stand das Fahrzeug in Flammen. Die Feuerwehr Worms konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand.